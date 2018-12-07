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В Москве задержали водителя «Яндекс.Такси», сбившего двух дворников

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В Москве задержали водителя «Яндекс.Такси», сбившего двух дворников

Москва, 7 декабря. Правоохранительные органы Москвы задержали водителя «Яндекс.Такси», который совершил наезд на двух дворников на Покровском бульваре, сообщил источник Федерального агентства новостей.

В ходе оперативных мероприятий автомобиль Kia Ceed остановлен, водителя задержали. Правоохранители устанавливают личность человека, который находился за рулем во время аварии.

Ранее Федеральное агентство новостей публиковало видео с места ДТП. Пострадавших рабочих, которые прибирали территорию, срочно госпитализировали.

Автор: Ирина Селезнева
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