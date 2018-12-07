Стали известны подробности ДТП в центре Москвы, где таксист сбил дворников

Москва, 7 декабря. Наезд на двух человека на Покровском бульваре в Москве совершил водитель «Яндекс. Такси», сообщил источник Федерального агентства новостей.

Водитель такси выехал на троутар и сбил двух человек. Пострадавшими оказались дворники, которые подметали территорию. Как ранее сообщал ФАН, автомобиль скрылся с места ДТП, опубликовано видео.

Карета скорой помощи госпитализировала рабочих с травмами различной степени тяжести. Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента.