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Стали известны подробности ДТП в центре Москвы, где таксист сбил дворников

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Стали известны подробности ДТП в центре Москвы, где таксист сбил дворников

Москва, 7 декабря. Наезд на двух человека на Покровском бульваре в Москве совершил водитель «Яндекс. Такси», сообщил источник Федерального агентства новостей.

Водитель такси выехал на троутар и сбил двух человек. Пострадавшими оказались дворники, которые подметали территорию. Как ранее сообщал ФАН, автомобиль скрылся с места ДТП, опубликовано видео.

Карета скорой помощи госпитализировала рабочих с травмами различной степени тяжести. Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента.

Стали известны подробности ДТП в центре Москвы, где таксист сбил дворников

Автор: Ирина Селезнева
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