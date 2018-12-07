Кладбище XVII века нашли в центре Москвы

Москва, 7 декабря. В правоохранительные органы Москвы поступило сообщение о том, что в земле на улице Дурова обнаружили множество человеческих черепов и костей.

Сотрудники полиции после осмотра строительной площадки пригласили археологов. Специалисты установили, что на этом месте находится кладбище «Божий дом» XVII века, передает РЕН.

Как считают историки, во второй половине XVIII века кладбище приходов перестали использовать по назначению, а землю начали продавать. Поскольку земля в центре Москвы стоила дорого, ее выкупил один из местных помещиков, пишет «Царьград».

Ранее московские археологи сообщили, что в 2018 году на местах котлованов и строек было найдено свыше 5 тысяч представляющих ценность для науки артефактов. Все обнаруженные предметы каталогизируются и передаются в музеи для пополнения экспозиции.