Черная иномарка сбила москвичку на пешеходном переходе: опубликовано видео
0 Оставить комментарий
Москва, 7 декабря. В районе Страстного бульвара в Москве на пешеходном переходе сбили женщину, видео инцидента оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.
ДТП произошло утром около 08.00. Женщина переходила дорогу, когда ее сбила черная иномарка. Водитель остановился и выбежал из машины, чтобы помочь пострадавшей.
Через 10 минут на место происшествия приехали сотрудники ГИБДД и скорая помощь. Пешехода срочно госпитализировали. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства инцидента.