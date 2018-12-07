Черная иномарка сбила москвичку на пешеходном переходе: опубликовано видео

Москва, 7 декабря. В районе Страстного бульвара в Москве на пешеходном переходе сбили женщину, видео инцидента оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.

ДТП произошло утром около 08.00. Женщина переходила дорогу, когда ее сбила черная иномарка. Водитель остановился и выбежал из машины, чтобы помочь пострадавшей.

Через 10 минут на место происшествия приехали сотрудники ГИБДД и скорая помощь. Пешехода срочно госпитализировали. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства инцидента.