Синоптики предупредили москвичей о морозах и гололедице в выходные

Москва, 7 декабря. В выходные дни в Москве ожидается мороз, небольшой снег и гололедица, сообщил ведущий специалист Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

В ночь на 9 декабря столбики термометров опустятся до 14 градусо мороза. Днем 7,8 и 9 декабря в Москве будет стоять облачная погода с прояснениями в отдельных районах, температура воздуха 4-6 градусов мороза

Местами пройдет небольшой снег, на дорогах появится гололедица. В связи с этим водителям необходимо быть внимательными во время езды. Ночью 8 и 9 декабря температурный диапазон составит 8-10 градусов мороза.

Ранее в ЦОДД предупредили о транспортном пике на столичных дорогах. Ситуация значительно ухудшится 24-28 декабря, когда москвичи на личных авто отправятся за покупками.