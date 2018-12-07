Празднование Нового года обойдется москвичам в 19 тысяч рублей

Москва, 7 декабря. Празднование Нового года москвичам в среднем обойдется в 19 тысяч рублей. Такую цифру озвучил глава одного из столичных агентств по организации мероприятий Юрий Мирошников.

Расчет сделан для семьи из трех человек. По словам Мирошникова, набор продуктов будет стоить примерно 10 тысяч рублей. Он включает традиционные салаты, горячие блюда, шампанское и фрукты.

На елку и украшения необходимо потратить порядка 5 тысяч рублей. Поздравление Деда Мороза и Снегурочки — еще 4 тысячи рублей. А в небольших московских кафе можно отпраздновать Новый год за 8 тысяч рублей с человека и выше, пишет «Вечерняя Москва».

Стоимость ужина в хорошем ресторане — от 18 тысяч рублей с человека, отмечает агентство «Москва». Ранее в ЦОДД предупредили московских автомобилистов, что новогодние пробки в российской столице начнутся уже в середине декабря. Пик транспортной загруженности придет на 24-28 декабря, 31 декабря дороги станут более свободными.