Средство для остановки кровотечения разработали в московском технопарке

Москва, 7 декабря. В московском технопарке «Строгино» разработали уникальный порошок, который при контакте с кровью останавливает кровотечение, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Новое средство было разработано на основе хитозана, обладающего антибактериальными свойствами. Инновационное средство останавливает кровь всего за три минуты. Ученые считают, что оно может справится даже с потенциально смертельным кровотечением.

Хитозан — вещество из панциря ракообразных, при контакте с кровью превращается в гель. Препарат изготавливают в сопровождении бинтов, пишет «Вечерняя Москва».

Мэр Москвы Сергей Собянин неоднократно заявлял, что столичные власти активно поддерживают развитие инновационных проектов. Москва должна стать не только бизнес-центром, но и центром инноваций и технологий.