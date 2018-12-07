Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Синоптики предупредили москвичей о морозной погоде без осадков

31
0 Оставить комментарий

Синоптики предупредили москвичей о морозной погоде без осадков

Москва, 7 декабря. В центре погоды «Фобос» сообщили, что 7 декабря ожидается облачная погода без осадков. Столбики термометров опустятся до 4 градусов мороза.

Ситуацию в столичном регионе назвали барической седловиной, это означает, что вероятность осадков сократится до минимума.

Температура воздуха составит 2-4 градуса мороза, в Подмосковье от 1 до 6 градусов со знаком минус. Ветер будет дуть северный, северо-западный с порывами до 6 метров в секунду.

Ранее ЦОДД предупредил водителей, что новогодние пробки ожидаются к середине декабря. Ситуация на дорогах значительно ухудшится.

Автор: Ирина Селезнева
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.