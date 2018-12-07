Синоптики предупредили москвичей о морозной погоде без осадков

Москва, 7 декабря. В центре погоды «Фобос» сообщили, что 7 декабря ожидается облачная погода без осадков. Столбики термометров опустятся до 4 градусов мороза.

Ситуацию в столичном регионе назвали барической седловиной, это означает, что вероятность осадков сократится до минимума.

Температура воздуха составит 2-4 градуса мороза, в Подмосковье от 1 до 6 градусов со знаком минус. Ветер будет дуть северный, северо-западный с порывами до 6 метров в секунду.

Ранее ЦОДД предупредил водителей, что новогодние пробки ожидаются к середине декабря. Ситуация на дорогах значительно ухудшится.