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Виртуальная полка с книгами Пушкина появилась в метро Москвы

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Виртуальная полка с книгами Пушкина появилась в метро Москвы

Москва, 7 декабря. На станции метро «Пушкинская» в Москве появилась виртуальная книжная полка с произведениями Александра Пушкина, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Онлайн-библиотека организована в переходе между «Пушкинской» и «Чеховской», рядом с памятником великому русскому поэту. На полке находятся самые известные произведения классика.

Речь идет о «Капитанской дочке», «Евгении Онегине», «Медном всаднике», «Пиковой даме» и других. На корешках книг находятся QR-коды. Таким образом книги доступны для скачивания.

В сообщении подчеркивается, что в электронной библиотеке метро находится свыше ста произведений русских и зарубежных писаталей. Столичные власти работают над тем, чтобы сделать образовательные проекты интересными и доступными для горожан. 

Автор: Ирина Селезнева
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