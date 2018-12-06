Дом юмориста Бандурина сгорел в Подмосковье

Москва, 6 декабря. Пожар в частном доме заслуженного артиста России Николая Бандурина произошел в подмосковном Пушкино.

Об инциденте сообщил в соцсетях сам юморист. Он отметил, что при пожаре никто не пострадал. Певец Денис Клявер поддержал коллегу. Известно, что в пожаре участвовали 23 сотрудника МЧС, использовались 6 единиц спецтехники.

На месте происшествия находятся оперативные службы, правоохранительные органы выясняют причины возгорания, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что полиция задержала подозреваемого в убийстве молодой москвички, тело которой было найдено в лесу. Рядом с трупом находилась пустая пачка сигарет и бутылка от алкоголя.