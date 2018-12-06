Суд вынес приговор членам ИГ, планировавшим теракты в Москве

Москва, 6 декабря. Московский окружной военный суд вынес приговор двум членам группировки «Исламское государство"1(Запрещена в России), которые планировали теракты в столичном регионе, сообщили в судебной инстанции.

Обвиняемых Нурлана Махсудова суд приговорил к 18 годам лишения свобода, а Магомедхабиба Гаджиева к 17 годам колонии строгого режима. Их признали виновными в организации террористической деятельности, незаконной покупке оружия и взрывчатых веществ.

По данным следствия, они планировали серию терактов в общественных местах в Москве и области, пишет РИАМО. Ранее сообщалось, что правоохранительные органы задержали в Москве подозреваемого в жестоком убийстве молодой девушки. Ее тело было обнаружено ранее в лесополосе.

1 Организация запрещена на территории РФ.