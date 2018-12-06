Кадеты корпуса СК РФ пополнили ряды юнармейцев

Москва, 6 декабря. Глава СК России Александр Бастрыкин побывал на церемонии принесения торжественной клятвы юнармейцев на Поклонной горе в Москве учащимися Кадетского корпуса СКР имени Невского. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

В мероприятии также приняли участие глава комитета ГД по обороне Владимир Шаманов, глава президиума Национальной ассоциации «Союз ветеранов следствия» Владимир Донцов и другие почетные гости. Церемония началась с возложения цветов к скульптуре «Скорбь».

Бастрыкин назвал хорошей инициативой движение юнармейцев, которые продолжают правое дело своих предков. Он считает, что именно образование кадетов помогает поддерживать талантливых детей.

«С юных лет вам прививаются такие высокие качества, как любовь к Родине, ответственность, смелость и мужество», — подчеркнул глава СКР.

Бастрыкин напомнил кадетам, что в жизни всегда есть место для подвига. Он пожелал кадетам всегда любить и служить Родине, гордиться славной историей России и с честью носить звание юнармейцев.