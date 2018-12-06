Гидрометцентр РФ: Снежный покров останется в Москве до весны

Москва, 6 декабря. Московский снег не будет таять до весны, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптики считают, что в российской столице стоит погода, при которой невозможно таяние снега. Поэтому выпавший снег продержится до весны.

Вильфанд напомнил, что за последние сутки в Москве и Подмосковье выпало до 6 мм осадков. Снегопад продолжается, 7 декабря также ожидается снежная погода. Известно, что в выходные значительно похолодает до 14 градусов мороза, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось о том, что заторы перед новогодними праздниками в Москве придутся на середину декабря. 31 декабря ситуация на дорогах разрешится.