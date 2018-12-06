Администрация губернатора Подмосковья запустила новый сайт

Москва, 6 декабря. Власти Московской области запустили новый сайт губернатора региона Андрея Воробьева, на котором жители смогут узнать новости из первых рук.

Раздел «Программа» будет рассказывать об основных достижениях и планах каждого муниципалитета области, при этом посетителям сайта не нужно будет указывать своей населенный пункт — программа определит его автоматически.

В рубрике «Актуально» будут появляться сообщения на наиболее злободневные темы, связанные с развитием региона. Здесь же можно будет почитать об итогах встречи губернатора с президентом РФ Владимиром Путиным и другую важную информацию.

Журналистов должен заинтересовать раздел «Медиа», созданный специально для размещения фотографий и видеороликов, снятых во время различных мероприятий. А пункт «Биография» полностью посвящен руководителю региона и местам его прежней работы, сообщает телеканал 360.