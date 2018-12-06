В Госдуме призвали обратить внимание на работу психологов после ЧП в Жулебино

Москва, 6 декабря. Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов прокомментировал происшествие в московском районе Жулебино, где ученик пришел в школу с ножом.

Депутат считает, что в Москве создана серьезная система безопасности в школах. Охранник оказал большое содействие при ЧП в Жулебино. Однако работа школьного психолога требует больше отдачи.

«Не раз говорили о том, что надо развивать систему классного руководства, где классный руководитель будет внимательнее следить за детьми», — добавил Чернышов, его слова приводит RT.

Парламентарий уверен, что нужно активно вовлекать родителей школьников в образовательный процесс. Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что 16-летний юноша закрылся в кабинете в московской школе.

При себе подросток имел нож и угрожал свести счеты с жизнью. После переговоров подростка передали врачам.