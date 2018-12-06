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Новогодние пробки начнутся в Москве с середины декабря

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Новогодние пробки начнутся в Москве с середины декабря

Москва, 6 декабря. Транспортная ситуация в столице ухудшится с середины декабря, сообщили в Центре организации дорожного движения Москвы.

Ситуация на дорогах усложнится в последние две недели декабря, к вечеру 30 декабря станет свободней. Москвичи и гости российской столицы из-за подготовки к Новому году совершают множество поездок, пользуясь личным транспортом.

По прогнозам ЦОДД, число автомобилей на дорогах возрастет на 3-5%. Пик загруженности городских трасс придется на 24-28 декабря. 31 декабря ситуация значительно улучшится.

Ранее спасатели предупредили москвичей о погодных условиях и настоятельно рекомендовали быть внимательными во время езды.

Автор: Ирина Селезнева
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