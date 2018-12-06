Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Старейший сотрудник «Вечерней Москвы» рассказал об истории газеты

62
0 Оставить комментарий

Старейший сотрудник «Вечерней Москвы» рассказал об истории газеты

Москва, 6 декабря. В преддверии юбилея газеты «Вечерняя Москва», которой исполняется 95 лет, корреспонденты издания пообщались со старейшим сотрудником редакции Татьяной Харламовой.

Свою работу в газете Татьяна Харламова начала в отделе информации, где начала писать первые заметки. Она проработала в редакции почти 60 лет.

Харламова закончила МГУ и работала на Чистых прудах. В здании на шестом этаже на Чистопрудном бульваре находилась редакция газеты «Вечерняя Москва». Харламова добавила, что в газете было несколько отделов, в том числы сатиры и юмора, науки, спорта.

По ее словам, газета всегда была очень популярна, ее быстро расхватывали из киосков. Сейчас в ней трудится несколько поколений — юные корреспонденты, студенты, выпускники вузов, опытные журналисты и старожилы.

Автор: Ирина Селезнева
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.