Старейший сотрудник «Вечерней Москвы» рассказал об истории газеты

Москва, 6 декабря. В преддверии юбилея газеты «Вечерняя Москва», которой исполняется 95 лет, корреспонденты издания пообщались со старейшим сотрудником редакции Татьяной Харламовой.

Свою работу в газете Татьяна Харламова начала в отделе информации, где начала писать первые заметки. Она проработала в редакции почти 60 лет.

Харламова закончила МГУ и работала на Чистых прудах. В здании на шестом этаже на Чистопрудном бульваре находилась редакция газеты «Вечерняя Москва». Харламова добавила, что в газете было несколько отделов, в том числы сатиры и юмора, науки, спорта.

По ее словам, газета всегда была очень популярна, ее быстро расхватывали из киосков. Сейчас в ней трудится несколько поколений — юные корреспонденты, студенты, выпускники вузов, опытные журналисты и старожилы.