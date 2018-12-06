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ТЦ «МЕГА Химки» срочно эвакуировали в Подмосковье

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ТЦ «МЕГА Химки» срочно эвакуировали в Подмосковье

Москва, 6 декабря. В ТЦ «МЕГА Химки» подмосковного города Химки проводят эвакуацию, по громкой связи передали о выводе посетителей, сообщил источник Федерального агентства новостей.

На кухне одного из ресторанов в ТЦ сработали два противопожарных датчика. Сотрудники безопасности «МЕГА Химки» эвакуировали всех посетителей и работников комплекса.

Оперативные службы провели проверку, возгорания не обнаружено. В данный момент в здание запускают посетителей.

Автор: Ирина Селезнева
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