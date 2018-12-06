«Кинул в учителя ножницы»: одноклассники рассказали о странностях школьника из Жулебино

Москва, 6 декабря. Одноклассники 16-летнего подростка, который пришел в школу с ножом в Жулебино, рассказали, что мальчик с начальной школы вел себя не так, как остальные ребята.

Школьники неоднократно замечали странности в поведении мальчика. Один из них вспомнил, что в 3-м классе он швырнул в учителя ножницы. Этот инцидент спровоцировал скандал, директор вызвала родителей мальчика для беседы.

«Потому еще однажды он прямо на уроке угрожал учителю математики. Намекал, что применит силу», — вспомнили школьники, их слова приводит KP.Ru.

Одноклассники говорят, что на поведение мальчика особо не обращали внимание. Родители подростка давно развелись, он жил вместе с матерью и отчимом. Отношения в семье были далеки от идеальных. Ребята говорят, что учебой сына никто из родителей особенно не интересовался.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что полиция убедила подростка отказаться от своей затеи свести счеты с жизнью. Его передадут врачам. Известно, что он мальчик состоял на учете ПНД и несколько раз проходил лечение.