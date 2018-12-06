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Вооруженный ножом московский школьник сдался после переговоров с полицией

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Вооруженный ножом московский школьник сдался после переговоров с полицией

Москва, 6 декабря. Подросток, который пришел в школу с ножом в московском районе Жулебино, будет передан врачам, сообщили в столичном ГУ МВД России.

Полицейские убедили школьника отказаться от намерения причинить себе вред. Юношу передадут медработникам. В результате происшествия никто не пострадал, пишет ТАСС. Источник ФАН подтвердил, что мальчик состоит на учете ПНД и несколько раз проходил лечение.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что 16-летний школьник закрылся в одном из кабинетов с двумя ножами. Известно, что сначала переговоры с ним вели медики, а затем родственники.

Автор: Ирина Селезнева
© 2018 Федеральное агентство новостей
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