Полиция задержала подозреваемого в жестоком убийстве москвички в лесу

Москва, 6 декабря. Полиция задержала подозреваемого в убийстве девушки, сообщила старший помощник руководителя московского главка СКР Юлия Иванова.

Тело девушки 1998 года рождения нашли утром 3 декабря возле мусорных контейнеров в лесополосе. По предварительным данным, убийство произошло за несколько часов до обнаружения тела.

На голове жертвы зафиксировали рубленую рану. Отмечается, что рядом с телом находилась пустая пачка сигарет, бутылки из-под спиртного. Правоохранители возбудили уголовное дело. Позднее задержали мужчину 1988 года рождения, пишет «Вечерняя Москва».

Как отмечает АГН «Москва», следствие просило избрать для задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу. Ранее сообщалось о том, что 16-летний школьник закрылся в кабинете с ножом и пригрозил свести счеты с жизнью.