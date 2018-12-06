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Автобус столкнулся с КамАЗом на юге Москвы, пострадали три человека

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Автобус столкнулся с КамАЗом на юге Москвы, пострадали три человека

Москва, 6 декабря. На юге Москвы в районе Пролетарского проспекта произошло ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика КамАЗ, сообщили в ГИБДД Москвы.

Самосвал и пассажируский автобус столкнулись на юге российской столицы. Пострадали три пассажира автобуса, они получили ушибы. Медики оказали первую помощь пострадавшим. У автобуса при столкновении разбилось лобовое стекло.

Как передает «360», движение по Пролетарскому проспекту из-за аварии сильно ограничено. Скорость движения не превышает 3 км в час. Правоохранительные органы выясняют причины ДТП, ведется проверка.

Автор: Ирина Селезнева
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