Москву полностью украсят к новогодним праздникам к 13 декабря

Москва, 6 декабря. Новогоднее оформление российской столицы завершат к 13 декабря, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков.

Перед Новым годом и Рождеством Москву украсят более тремя тысячами объемных декоративных элементов. Как отметил глава департамента, появятся световые гирлянды, панели-кронштейны, светящиеся арки.

Ели станут традиционным праздничным убранством столицы. В центре города и в округах появятся около 300 елей. Средства на установку деревьев выделили из бюджета и передали спонсоры.

На центральных городских улицах появятся декоративные занавеси, световые шары, пишет «Вечерняя Москва». Ранее в Москве прошел сильный снегопад. 7 декабря ожидается снежная погода, в уборке улиц были задействованы около 55 тысяч человек и 7 тысяч единиц техники.