Последствия снегопада в Москве ликвидировали 55 тысяч человек



Москва, 6 декабря. Последствия ночного снегопада в российской столице ликвидировали 55 тыс. человек, было задействовано около 7 тыс. единиц спецтехники, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков сообщил, что для уборки Москвы от снега применялась специализированная дорожная техника. Все улицы и дворы, зоны для пешеходов обработали специальным противогололедным составом, пишет ТАСС.

7 декабря в Москве снова ожидается снегопад при темрпературе воздуха минус 6 градусов. Синоптики сообщали ранее, что всю зиму в столичном регионе будет наблюдаться перепад температур. Оттепель сменят холода.