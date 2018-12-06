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Последствия снегопада в Москве ликвидировали 55 тысяч человек

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Последствия снегопада в Москве ликвидировали 55 тысяч человек
Москва, 6 декабря. Последствия ночного снегопада в российской столице ликвидировали 55 тыс. человек, было задействовано около 7 тыс. единиц спецтехники, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков сообщил, что для уборки Москвы от снега применялась специализированная дорожная техника. Все улицы и дворы, зоны для пешеходов обработали специальным противогололедным составом, пишет ТАСС.

7 декабря в Москве снова ожидается снегопад при темрпературе воздуха минус 6 градусов. Синоптики сообщали ранее, что всю зиму в столичном регионе будет наблюдаться перепад температур. Оттепель сменят холода.

Автор: Ирина Селезнева
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