Катки с натуральным и искусственным льдом откроют в 23 парках Москвы

Москва, 6 декабря. Зимой в Москве откроются в общей сложности 23 катка с искусственным и натуральным льдом, на 12-ти катках можно будет покататься бесплатно.

Сейчас работают катки в 13 парках столицы. На следующей неделе откроются катки в Измайловском и Перовском парке, а также саду «Эрмитаж». До конца декабря заработают 15 новых площадок с натуральным льдом.

Мосгорпарк открыл новый сезон с интересным неоновым оформлением. Москвичи и гости российской столицы могут арендовать коньки с неоновой подсветкой. В саду имени Баумана появился необычный кинокаток. На больших экранах демонстрируют добрые комедии, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что Москва будет полностью украшена к Новому году к 13 декабря.