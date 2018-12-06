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До 7 миллиметров осадков выпало в столичном регионе за минувшие сутки

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До 7 миллиметров осадков выпало в столичном регионе за минувшие сутки

Москва, 6 декабря. До семи миллиметров осадков выпало в московском регионе за минувшие сутки, сообщили в центре погоды «Фобос».

По информации центра, основной удар стихии пришелся на центральные районы. Отмечается, что до семи миллиметров осадков выпало в селе Немчиновке и городе Долгопрудном.

«В Москве, на метеостанции ВДНХ, в Тушино, Дмитрове и Пушкино в осадкомеры метеорологов попало по 6 миллиметров небесной влаги», — приводит РИА Новости сообщение «Фобоса».

Ранее сообщалось, что сильный снегопад застанет российскую столицу в ночь со среды на четверг. При этом самая высокая интенсивность снегопада будет ночью и утром.

Автор: Данила Копп
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