Гидрометцентр предупредил москвичей о снегопаде

Москва, 6 декабря. В Московском регионе ожидается небольшой снегопад и около шести градусов мороза днем в четверг, 6 декабря. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Так, днем температура в Москве опуститься от минус трех до минус одного градуса. Ночью столбик термометра покажет минус семь градусов.

В Московском регионе ожидается северо-западный, а также западный ветер с порывами от 5 до 10 м/c. Ночью ожидаются осадки в виде в виде снега. На дорогах возможна гололедица.