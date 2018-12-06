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Московские инвесторы заявили об обмане на два миллиарда рублей

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Московские инвесторы заявили об обмане на два миллиарда рублей

Москва, 6 декабря. Несколько жителей Москвы заявили в полицию, что их обманули на два миллиарда рублей, вложенных в строительство завода в Нижегородской области.

Правоохранительные органы Москвы проводят проверку по заявлению группы жителей столицы, которых, якобы, обманули на весьма крупную сумму, вложенную в строительство предприятия по производству соли.

«Следственным подразделением УВД по ЦО проводится проверка по заявлениям, поданными гражданами в полицию», — говорится в сообщении пресс-службы столичного УВД.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в московской полиции, заявители сообщили, что вложили около двух миллиардов рублей в строительство соляного завода в Нижегородской области, но работы так и не начались, а получившие деньги лица присвоили их, распорядившись по своему усмотрению.

Ранее телеканал «360» сообщал о том, что в Самарской области возбуждено уголовное дело по факту мошенничества — один из местных предпринимателе й похитил 1,4 млн долларов, после чего скрылся.  

Автор: Виталий Рыжков
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