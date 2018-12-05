Городские службы Москвы перейдут на усиленный режим работы в новогодние праздники

Москва, 5 декабря. Городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме в новогодние праздники. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, зимний период будет достаточно сложным, поэтому нужно будет работать в усиленном режиме и в новогодние, и в рождественские праздники.