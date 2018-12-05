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Городские службы Москвы перейдут на усиленный режим работы в новогодние праздники

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Городские службы Москвы перейдут на усиленный режим работы в новогодние праздники

Москва, 5 декабря. Городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме в новогодние праздники. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, зимний период будет достаточно сложным, поэтому нужно будет работать в усиленном режиме и в новогодние, и в рождественские праздники.

«Это значит, что нужно создать комфорт для москвичей. Убрать, очистить город, не допустить травмирования от наледей, схода снега с крыш. Эта работа у нас с вами отработана», — сказал Бирюков, отметив, что под его личным контролем будет работать специальный штаб.

Автор: Алексей Громов
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