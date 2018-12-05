Москвичей предупредили о похолодании в конце недели

Москва, 5 декабря. Синоптики предупредили о начале декабрьской оттепели в среду, 5 декабря, в российской столице.

Около полудня столбик термометра показывал чуть выше нуля градусов. Это связано с влиянием циклона, который стоит над Балтикой. Соответствующую информацию передает RT со ссылкой на данные, полученные от заместителя начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолия Цыганкова.

«Антициклон, который качал холодный воздух с Карского моря через Урал, ушел, он стоит в Сибири. На его место пришел циклон, который вынес теплый воздух из Европы», — рассказал Цыганков.

Однако к концу текущей недели в Москву придет похолодание, заявил синоптик.