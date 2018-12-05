Чуть не лишившийся руки москвич рассказал, как его укусил редкий паук из пакета

Москва, 5 декабря. Врачи прооперировали москвича, которого укусил опасный паук, выползший из пакета с инжиром, опасности для его жизни на данный момент нет.

Родственники принесли мужчине в подарок фрукты и овощи, из пакета и вылез черный с оранжевыми точками на тельце паук.

«Я взял из пакета инжир, паук пробежал у меня по руке — я его сдул. И когда начал кусать инжир, смотрю, ножки его. Я его ножки зажал, и в этот момент он меня тюкнул», — цитирует «360» мужчину.

Он обратился к хирургам клинической больницы № 4 после визита в частную клинику, медики провели экстренную операцию и удалили омертвевшие ткани кисти у мужчины. На данный момент отек спал, рана очистилась.