Спасшую тонувших детей девочку наградят в Москве после публикации ФАН

Ученицу 11 класса Ольгу Сергееву, о подвиге которой стало известно благодаря статье, опубликованной Федеральным агентством новостей, наградят 6 декабря в Москве в рамках мероприятия, которое проведет «Единая Россия».

Напомним, летом этого года юная жительница села Лозная Ровеньковского района Белгородской области спасла двух детей, тонувших в реке — 12-летнюю девочку и пятилетнего мальчика.

«Друг пришел, позвал меня на речку. Мы пошли. Пришли дети, купались, а потом начали тонуть, и я их достала, — рассказала девочка корреспонденту ФАН. Сначала начали тонуть двое ребят примерно 12 и пяти лет. А потом третий мальчик лет 14 полез за ними. Он хорошо плавал, но потом тоже почему-то начал тонуть: они его начали топить. Когда я двоих вытащила, он позади уже сам выплыл…»

Местные власти не спешили как-либо отметить поступок Оли, однако после публикации ФАН было принято решение наградить ее. Были оформлены соответствующие документы, и невероятно скромная девушка прибыла с мамой в Москву на II Форум маленьких героев.

Церемония награждения пройдет по инициативе «Молодой гвардии» и патриотической платформы партии «Единая Россия». Участниками торжества станут более 250 детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет, которые спасли человеческие жизни или достигли выдающихся результатов в различных сферах деятельности, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

Оля Сергеева хорошо учится, занимается спортом — отлично плавает — и шахматами. Федеральное агентство новостей искренне поздравляет ее с получением заслуженной награды и желает успехов во всем.