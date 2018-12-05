Писательница Шилова сломала руку, забираясь по пожарному балкону на 30‐й этаж

Москва, 5 декабря. Автор популярных романов, написанных в жанре криминальной мелодрамы, Юлия Шилова намерена подать заявление в прокуратуру на Товарищество собственников жилья из-за полученной во время падения на пожарном балконе травмы руки, пишет «360».

По словам писательницы, ее квартира на 30 этаже «замурована», поэтому, чтобы попасть домой, ей каждый раз нужно идти через пожарные балконы с низкими бортиками.

«Я зашла вечером, открыла дверь, а там снег и гололед. Я просто поехала и свалилась. Слава богу, что на руку, а не на голову», — сообщила Шилова.

Писательница самостоятельно пришла в травмпункт, так как скорая отказалась приезжать. Медики диагностировали у нее многочисленные трещины и ушибы на правой руке и поставили гипс.