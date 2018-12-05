Штрафы за минимальное превышение скорости предложили ввести в Москве

Москва, 5 декабря. Московских автомобилистов предлагают начать штрафовать за превышение скорости до 20 километров в час. Об этом пишет Autonews со ссылкой на слова главы департамента транспорта столицы Максима Ликсутова.

В рамках борьбы со смертностью во время дорожно-транспортных происшествий предлагают ввести штрафы за превышение скорости до 20 километров в час сверх разрешенной. Этот порог ранее ставили на госкомиссии по безопасности дорожного движения.