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Штрафы за минимальное превышение скорости предложили ввести в Москве

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Штрафы за минимальное превышение скорости предложили ввести в Москве

Москва, 5 декабря. Московских автомобилистов предлагают начать штрафовать за превышение скорости до 20 километров в час. Об этом пишет Autonews со ссылкой на слова главы департамента транспорта столицы Максима Ликсутова.

В рамках борьбы со смертностью во время дорожно-транспортных происшествий предлагают ввести штрафы за превышение скорости до 20 километров в час сверх разрешенной. Этот порог ранее ставили на госкомиссии по безопасности дорожного движения. 

«Считаем, что этот порог нужно пересмотреть с учетом того, что он прямо зависит от количества погибших на улично-дорожной сети», — сообщил Ликсутов, отметив, что в настоящее время ограничения скорости установлены формально.

Автор: Алексей Громов
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