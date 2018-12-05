Ворвавшийся в редакцию «Московского комсомольца» неадекватный мужчина угрожал сотруднику

Москва, 5 декабря. Неадекватный мужчина ворвался в издательство «Московский комсомолец» и угрожал одному из сотрудников

Утром в среду, 5 декабря, мужчина, который находился в неадекватном состоянии, ворвался в здание на улице 1905 года, где расположен офис редакции издания «Московский комсомолец». Он угрожал начальнику службы безопасности и устроил скандал

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции, к настоящему моменту злоумышленника задержали.

Главный редактор «Московского комсомольца» заявил, что две недели назад в редакцию пришло письмо с угрозами. Об этом пишет «Ридус».