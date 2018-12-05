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Москвичей предупредили о ледяном дожде в среду

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Москвичей предупредили о ледяном дожде в среду

Москва, 5 декабря. Жителей и гостей Москвы предупредили о ледяных дождях в среду. Эта информация появилась на официальном сайте «Метеовестей».

В полуденные часы и в вечерний час пик в российской столице ожидаются ледяные дожди, они обрушатся на город из-за потепления. В течение суток выпадет около одного миллиметра осадков — это не так много, однако возможно ухудшение ситуации на дорогах. 

«Вероятность их перехода в фазу ледяных дождей достигнет максимума в полуденные часы и вечерний час пик», — отмечают синоптики.

Также интересно, что ледяные дожди очень чато бывают именно в начале зимы — в этом нет ничего удивительного.

Автор: Алексей Громов
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