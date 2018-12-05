Заседание Российско-Белорусского делового совета проходит в Москве

Москва, 5 декабря. Представители профильных министерств и ведомств, финансовых институтов, компаний, осуществляющих экспорт товаров и услуг в Республику Беларусь, обсудят вопросы, связанные с ситуацией в сфере торгово-экономического сотрудничества между РФ и Беларусью, с контролем на российско-белорусской границе, с соответствием белорусских сельскохозяйственных товаров российским стандартам.

Также на повестке дня — вопрос о возможностях российских финансовых институтов в плане реализации инвестиционных проектов в Белоруссии. Кроме этого, в рамках заседания члены Делового совета обсудят перспективы формирования рабочих групп по сферам деятельности и направят свои предложения в план работы на 2019 год.

В течение недели ТПП Белоруссии представит список членов Российско-Белорусского совета, в него войду представители трех сфер: бизнесмены, банкиры, представители общественных организаций.

Также страны договорились о том, что совместно будут проводить четыре заседания в год — два в Минске, два в Москве. 18 декабря пройдет первое совместное заседание, оно должно завершиться подписанием соответствующих документов, которые урегулируют совместные действия двух стран.

Крупнейшим инвестором в экономику Белоруссии в 2018 году стала Россия — 42,8 процентов от общего объема прямых иностранных инвестиций. За девять месяцев текущего года белорусский экспорт вырос лишь на 0,6 процентов, а российский импорт — на 22 процента. Основными поставщиками товаров в Белоруссию стали Тюменская, Смоленская и Московская области, Москва, Республика Татарстан, Пермский край, Санкт-Петербург, Республика Башкортостан, Оренбургская и Калужская области, на их долю приходилось 72,8 российского импорта в Республику Беларусь.

В 2017 году основными товарами в структуре российского импорта в Беларусь стали нефть, включая газовый конденсат — 27,1 процента от всего российского импорта, природный газ (14,2 процента), нефтепродукты (5,5 процентов), легковые автомобили (2,8 процента).