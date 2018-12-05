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Неизвестный связал в квартире москвичку шнурками и похитил шубу

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Неизвестный связал в квартире москвичку шнурками и похитил шубу

Москва, 5 декабря. Неизвестный мужчина связал в квартире москвичку шнурками и похитил шубу и часы. Соответствующую информацию передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Лжепокупатель под предлогом приобретения вещей по увиденному в Интернете объявлению пришел в квартиру к женщине на улице 1-я Бебеля. Мужчина, личность которого на данный момент не установлена, связал москвичку шнурками, после чего похитил норковую шубу,  часы и телефон.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.

Автор: Алексей Громов
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