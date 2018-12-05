Оплатить стоянку в московских ТЦ можно будет через приложение

Москва, 5 декабря. Московские автомобилисты смогут оплачивать парковку через приложение с января 2019 года.

Оплатить парковку на коммерческих объектах, в том числе у ТЦ, отелей и бизнес-центров, можно будет через официальное приложение «Парковки Москвы». Об этом пишет издание «Известия» со ссылкой на данные, полученные в ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».

Через приложение можно будет узнать количество свободных парковочных мест. Новая возможность оплаты парковки появится у столичных автомобилистов в январе 2019 года. К настоящему моменту в приложении уже есть данные о полутора тысячах парковок и тарифах.