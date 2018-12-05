Десятки собак погибли при пожаре в приюте для бездомных животных в Москве

Москва,5 декабря. Страшное ЧП случилось на северо-западе Москвы: сгорел приют для бездомных животных, некоторые обитатели погибли. Об этом сообщает пресс-служба столичного главк МЧС РФ.

Пожар зафиксировали рано утром в среду, 5 декабря, на улице Нижние Мневники, на место незамедлительно выехали сотрудники МЧС, которым удалось ликвидировать возгорание около 05.20. Пламя охватило территорию площадью 200 квадратных метров. Удалось вывести на улицу 20 животных..

«К сожалению, есть погибшие животные, количество уточняется», — подчеркивается в сообщении ведомства.

Отметим, среди спасенных животных — собаки, кролики и курицы. По информации «360», удалось спасти порядка 14 псов, остальные — около 30–40 особей — погибли. На месте работали 12 единиц техники и 42 человека личного состава.