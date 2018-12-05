Серийного похитителя цветного металла задержали в Подмосковье

Москва, 5 декабря. Сотрудники полиции задержали в Подмосковье мужчину, который похитил цветной металл на общую сумму более 1,2 миллиона рублей. Об этом пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД.

Полицейские в Шаховской задержали 41-летнего серийного грабителя, который проник в помещение организации, занимающейся металлообработкой, на улице Базаева, и похитил заготовки изделий и остатки материалов из цветного металла на общую сумму более 1,2 миллиона рублей.

Грабителя задержали по месту жительства, в отношении него возбудили уголовное дело. Удалось установить, что он причастен еще к восьми кражам.