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Кольцо за 7,5 млн рублей украли у женщины в московском ресторане

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Кольцо за 7,5 млн рублей украли у женщины в московском ресторане

Москва, 5 декабря. Сотрудники полиции проверяют информацию о краже кольца за 7,5 миллионов рублей в столице. Об этом пишет агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

С сообщением о краже в полицию обратилась во вторник, 4 декабря, женщина, которая рассказала, что неизвестный в период с вечера 30 ноября по утро 1 декабря в ресторане, который расположен на улице Рочдельская, похитил у нее кольцо за 7,5 миллионов рублей.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и разбираются во всех обстоятельствах случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Автор: Алексей Громов
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