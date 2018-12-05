Синоптики предупредили о снеге с дождем и гололедице 5 декабря в Москве

Москва, 5 декабря. Жителей и гостей российской столицы предупреждают о том, что в городе и области ожидается небольшой снег с дождем.

В среду, 5 декабря, синоптики обещают небольшие осадки в виде снега и дождя. Согласно данным Гидрометцентра, в Московском регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы на дорогах, поэтому водителей просят соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, а лучше — отказаться от поездок на личном авто.

В дневное время суток столбик термометра опустится от плюс одного до минус одного градуса, ночью ожидается до минус четырех градусов. Ветер будет дуть со скоростью от пяти до десяти метров в секунду, пишет РИАМО. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.

.