Девять московских вокзалов проверяют из-за угрозы взрыва

Москва, 4 декабря. Полицейские и кинологи проверяют московские вокзалы из-за звонка о минировании. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил источник в правоохранительных органах.

В УВД на транспорте по Москве поступил звонок о минировании городского вокзала, но конкретной информации не было, поэтому сотрудники правоохранительных органов, МЧС и кинологи проверяют все девять вокзалов.

Известно, что изначально позвонили на Киевский вокзал.