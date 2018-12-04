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Девять московских вокзалов проверяют из-за угрозы взрыва

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Девять московских вокзалов проверяют из-за угрозы взрыва

Москва, 4 декабря. Полицейские и кинологи проверяют московские вокзалы из-за звонка о минировании. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил источник в правоохранительных органах.

В УВД на транспорте по Москве поступил звонок о минировании городского вокзала, но конкретной информации не было, поэтому сотрудники правоохранительных органов, МЧС и кинологи проверяют все девять вокзалов.

Известно, что изначально позвонили на Киевский вокзал.

Автор: Алексей Громов
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