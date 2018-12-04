Московские хирурги спасли мужчине руку после укуса паука из пакета с инжиром
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Москва, 4 декабря. Московские врачи спасли руку мужчине, которого укусил опасный паук. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
Хирурги городской клинической больницы № 4 провели экстренную операцию и удалили омертвевшие ткани кисти у мужчины, которого укусил паук, выползший из пакета с сушеными инжирами. После укуса он обратился в частную клинику, где ему почистили рану от гноя, однако ситуация со временем усугубилась.
«Сразу после поступления в больницу пациента направили на экстренную операцию, которую проводила хирург отделения гнойной хирургии Светлана Киселева. В ходе операции были удалены все омертвевшие ткани кисти», — отмечается в сообщении.