Московские хирурги спасли мужчине руку после укуса паука из пакета с инжиром

Москва, 4 декабря. Московские врачи спасли руку мужчине, которого укусил опасный паук. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Хирурги городской клинической больницы № 4 провели экстренную операцию и удалили омертвевшие ткани кисти у мужчины, которого укусил паук, выползший из пакета с сушеными инжирами. После укуса он обратился в частную клинику, где ему почистили рану от гноя, однако ситуация со временем усугубилась.