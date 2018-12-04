Названа причина смерти футболиста «Локомотива» в Москве
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Москва, 4 декабря. Названы главные причины смерти футболиста молодежного «Локомотива» на юге Москвы.
Молодой футболист Алексей Ломакин скончался от инсульта и переохлаждения. Соответствующую информацию передает «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Напомним, труп спортсмена нашли 2 декабря на берегу реки на юге российской столицы. Сотрудники правоохранительных органов вызвали скорую, однако медики констатировали смерть футболиста. На теле 18-летнего молодого человека не было обнаружено признаков насильственной смерти.
Ранее ФАН сообщало о том, что офтальмолог опроверг версию, что глазные капли «Тропикамид» могли стать причиной смерти футболиста.