Названа причина смерти футболиста «Локомотива» в Москве

Москва, 4 декабря. Названы главные причины смерти футболиста молодежного «Локомотива» на юге Москвы.

Молодой футболист Алексей Ломакин скончался от инсульта и переохлаждения. Соответствующую информацию передает «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Напомним, труп спортсмена нашли 2 декабря на берегу реки на юге российской столицы. Сотрудники правоохранительных органов вызвали скорую, однако медики констатировали смерть футболиста. На теле 18-летнего молодого человека не было обнаружено признаков насильственной смерти.

Ранее ФАН сообщало о том, что офтальмолог опроверг версию, что глазные капли «Тропикамид» могли стать причиной смерти футболиста.