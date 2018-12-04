Москвич порезал ножом соседа из-за громкой музыки

Москва, 4 декабря. Житель Москвы напал с ножом на соседа из-за громкой музыки, сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося. Об этом стало известно ФАН от источника в правоохранительных органах.

В воскресенье, 2 декабря, в полицию поступило сообщение от женщины, которая сообщила, что в доме 10 во втором подъезде на Ракетном бульваре драка, слышны крики и просьбы бросить нож.

Сотрудники правоохранительных органов на лестничной площадке дома обнаружили двоих мужчин, между которыми произошел словесный конфликт из-за громкой музыки. Один их них взял в руки нож и нанес травму живота оппоненту. От госпитализации пострадавший отказался, так как травма живота не проникающая.