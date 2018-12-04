Стоимость парковки в центре Москвы повысится с 15 декабря

Москва, 4 декабря. Автомобилистов предупреждают о том, что тарифы на часть парковок в центре российской столицы повысятся с 15 декабря. Соответствующую информацию передает «Интерфакс» со ссылкой на данные, полученные в департаменте транспорта.

На парковках возле «Москва-Сити», на улицах Тверская, Арбата и Патриарших прудах, на Петровке, Неглинной и Романовом переулке установят максимальный тариф — 380 рублей. Кроме этого, на этих улицах в воскресенье можно будет парковаться только платно, однако в дни государственных праздников есть возможность по-прежнему оставлять машины бесплатно.

«Изменения произойдут на улицах внутри Садового кольца и лишь на нескольких точках у ТТК, где наблюдается сильная загруженность. При этом стоимость меняется только днем с 08.00 до 21.00, ночью тариф остается прежним», — заявили в пресс-службе.

В частности, стоимость парковки между Садовым и Бульварным кольцами составит 80 рублей в час, на более загруженных улицах Садового кольца — 50 рублей за первые полчаса, после 150 рублей в час.

«На улицах внутри Бульварного кольца тарифы составят 100 и 200 рублей в час», — заявили в департаменте.

Как отмечает РИАМО, платные парковки, которые работают в российской столице уже шесть лет, — это эффективный способ решения проблемы, связанной с дефицитом уличного пространства.