Появились первые кадры из квартиры в Подмосковье, где прогремел взрыв

Москва, 4 декабря. Первые фото появились из квартиры в Подмосковье, где произошел мощных взрыв, унесший жизнь человека. Кадры есть в распоряжении редакции Пятого канала.

Напомним, взрыв произошел в доме 70А по улице Первомайской. По предварительным данным, в квартиру к хозяину пришли женщина и мужчина. Во время застолья гость решил показать «здоровую» петарду на Новый год и поджег фитиль. Прогремел взрыв, жертвой которого стала женщина. Двоих мужчин с ранениями доставили в больницу.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и разбираются во всех обстоятельствах случившегося.