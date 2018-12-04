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Появились первые кадры из квартиры в Подмосковье, где прогремел взрыв

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Появились первые кадры из квартиры в Подмосковье, где прогремел взрыв

Москва, 4 декабря. Первые фото появились из квартиры в Подмосковье, где произошел мощных взрыв, унесший жизнь человека. Кадры есть в распоряжении редакции Пятого канала.

Напомним, взрыв произошел в доме 70А по улице Первомайской. По предварительным данным, в квартиру к хозяину пришли женщина и мужчина. Во время застолья гость решил показать «здоровую» петарду на Новый год и поджег фитиль. Прогремел взрыв, жертвой которого стала женщина. Двоих мужчин с ранениями доставили в больницу. 

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и разбираются во всех обстоятельствах случившегося.

Автор: Алексей Громов
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