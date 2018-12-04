Московских водителей предупредили о гололедице в среду

Москва, 4 декабря. Московских автомобилистов предупреждают о сложной ситуации на дорогах. Соответствующее сообщение появилось в микроблоге в Twitter столичного Центра организации дорожного движения.

В среду, 5 декабря, из-за гололедицы на дорогах возможен рост пробок и количества дорожно-транспортных происшествий, поэтому водителям стоит быть предельно внимательными и аккуратными — соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.

«Уже с утра будет скользко, много ДТП и плотных пробок. На работу лучше на метро или, если очень надо на машине, аккуратно и небыстро», — подчеркивается в сообщении.

Как отмечает РИАМО, в среду, 5 декабря, на западе и северо-западе области пройдет ледяной дождь, который во второй половине дня дойдет до Москвы.