Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Московских водителей предупредили о гололедице в среду

99
0 Оставить комментарий

Московских водителей предупредили о гололедице в среду

Москва, 4 декабря. Московских автомобилистов предупреждают о сложной ситуации на дорогах. Соответствующее сообщение появилось в микроблоге в Twitter столичного Центра организации дорожного движения.

В среду, 5 декабря, из-за гололедицы на дорогах возможен рост пробок и количества дорожно-транспортных происшествий, поэтому водителям стоит быть предельно внимательными и аккуратными — соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.

«Уже с утра будет скользко, много ДТП и плотных пробок. На работу лучше на метро или, если очень надо на машине, аккуратно и небыстро», — подчеркивается в сообщении.

Как отмечает РИАМО, в среду, 5 декабря, на западе и северо-западе области пройдет ледяной дождь, который во второй половине дня дойдет до Москвы.

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.